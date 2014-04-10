Китайский патрульный самолет обнаружил
Китайский патрульный самолет обнаружил неопознанные плавающие объекты в районе, откуда поступают предполагаемые сигналы «черных ящиков» пропавшего «Боинга». К месту обнаружения объектов направили китайские корабли. О находке проинформировали и австралийский координационный центр поисков пропавшего самолета, но о его реакции пока ничего не сообщается.
Ранее в тот же день радары австралийского поисково-спасательного судна «Оушен Шилд» вновь уловили сигналы, поступающие на частоте «черных ящиков». Глава службы Ангус Хьюстон заявил, что надеется на успешное завершение поисковая операции в ближайшие дни.
Китайский самолет обнаружил «подозрительные объекты».
Китайский самолет, участвующий в операции по поиску малайзийского авиалайнера Boeing 777, обнаружил «подозрительные объекты». «Белые объекты квадратной формы» были замечены с борта китайского самолета в южной части Индийского океана. Координаты обнаруженных объектов переданы в австралийский координационный центр поисковой операции, а также направлены на китайский ледокол, выдвинувшийся в зону поисков.
Операция по поиску пропавшего самолета была начата в южной части Индийского океана с 20 марта, после того, как власти Австралии заявили, что в этом районе спутник обнаружил два объекта, предположительно, имеющие отношения к малайзийскому Boeing 777.
Первый случай корпоративного дефолта
Китайский производитель солнечных батарей компания Chaori Solar не смогла вовремя выплатить задолженность по выпущенным облигациям. Это первый случай корпоративного дефолта в истории рынка ценных бумаг КНР.
Из 89 миллионов юаней задолженности по облигациям Chaori Solar смогла заплатить только 4 миллиона (653 тысячи долларов). Фирма собирается продать некоторые свои зарубежные активы, чтобы найти деньги на погашение задолженности.
Chaori Solar испытывала серьезные затруднения на протяжении целого года. Пятилетние облигации компании торговались с доходностью в 22 процента годовых перед тем, как торги бумагами были прекращены 8 июля 2013 года. Первоначальная ставка по ним составляла около 9 процентов.
Иск в суд
Граждане Китая подали коллективный иск в отношении японских компаний, которые в ходе Второй мировой войны использовали их принудительный труд.
Иск в суд в Пекине подали 37 бывших рабочих японских предприятий, их потомки и другие заинтересованные лица. Граждане Китая надеются получить от компаний Mitsubishi Materials Corp. и Nippon Coke & Engineering Co. по миллиону юаней (163 тысячи долларов) каждый, пишет The Japan Times. Кроме того, пострадавшие надеются увидеть официальные извинения в прессе.
В министерстве иностранных дел Японии заявили, что оценка принудительного труда уже была дана в соглашениях между двумя государствами, подписанных вскоре после Второй мировой войны. Поэтому в Токио считают, что у истцов нет перспектив