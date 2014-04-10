Граждане Китая подали коллективный иск в отношении японских компаний, которые в ходе Второй мировой войны использовали их принудительный труд.

Иск в суд в Пекине подали 37 бывших рабочих японских предприятий, их потомки и другие заинтересованные лица. Граждане Китая надеются получить от компаний Mitsubishi Materials Corp. и Nippon Coke & Engineering Co. по миллиону юаней (163 тысячи долларов) каждый, пишет The Japan Times. Кроме того, пострадавшие надеются увидеть официальные извинения в прессе.

В министерстве иностранных дел Японии заявили, что оценка принудительного труда уже была дана в соглашениях между двумя государствами, подписанных вскоре после Второй мировой войны. Поэтому в Токио считают, что у истцов нет перспектив