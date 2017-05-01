Пожарные спасли из канализации новорожденного младенца, от которого пытались таким образом избавиться родители. Инцидент произошел 25 мая, в городском округе Цзиньхуа в провинции Чжэцзян на востоке страны, писал местный портал Zjol.com.cn.
Ребенку оказалась всего два дня от роду, и он весил 2,3 килограмма. Пожарные освободили его из канализационной трубы диаметром десять сантиметров, идущей от общественного туалета, расположенного на четвертом этаже жилого дома. Спасателей вызвал житель дома, который случайно обнаружил ребенка.
Пожарные спасли из канализации новорожденного младенца, от которого пытались таким образом избавиться родители. Инцидент произошел 25 мая, в городском округе Цзиньхуа в провинции Чжэцзян на востоке страны, писал местный портал Zjol.com.cn.