Пожарные спасли из канализации новорожденного младенца, от которого пытались таким образом избавиться родители. Инцидент произошел 25 мая, в городском округе Цзиньхуа в провинции Чжэцзян на востоке страны, писал местный портал Zjol.com.cn.

Ребенку оказалась всего два дня от роду, и он весил 2,3 килограмма. Пожарные освободили его из канализационной трубы диаметром десять сантиметров, идущей от общественного туалета, расположенного на четвертом этаже жилого дома. Спасателей вызвал житель дома, который случайно обнаружил ребенка.