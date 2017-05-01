Число погибших в результате пожара на китайской птицефабрике достигло по меньшей мере 112 человек. Пожар начался в результате серии взрывов, которая в свою очередь произошла из-за утечки аммиака.

Фабрика в городском округе Дэхуэй, на северо-востоке Китая, принадлежит фирме Jilin Baoyuanfeng Poultry Co. — одному из лидеров местного рынка по производству мяса птицы. Ожидается, что мере разбора завалов число жертв может достигнуть 200 человек.