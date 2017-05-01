Новый председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Калифорнию на неформальную встречу с президентом США Бараком Обамой, эта встреча является первой между американским лидером и избранным в марте главой КНР. Цзиньпин прибыл в Штаты с женой, исполнительницей китайских народных песен Пэн Лиюань.

Ожидается, что главными темами переговоров будут развитие экономического сотрудничества, ситуация на Корейском полуострове, где США рассчитывают на содействие Пекина в давлении на КНДР, и кибершпионаж со стороны Китая. Хакерские атаки стали одним из последних скандалов между КНР и США.