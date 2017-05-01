«Шэньчжоу-10» стартовал с космодрома Цзюцюань с тремя тайконавтами на борту. Репортаж о старте транслировался в прямом эфире государственного телевидения Китая.

Ракета оторвалась от стартовой площадки в 13:38 по Москве. Экипаж корабля состоит из двух мужчин и женщины — Не Хайшэн (командир корабля), Чжан Сяогуан и Ван Япин.

В программу полета входит ручная и автоматическая стыковка с модулем «Тяньгун-1». В случае успеха стыковки тайконавты должны будут совершить переход в этот лабораторный модуль. «Тяньгун-1» построен на базе аппарата той же серии «Шэньчжоу», который доставил тайконавтов на орбиту, однако существенно отличается от пилотируемого корабля. Основной его задачей является отработка технологий для постройки независимой китайской орбитальной станции.