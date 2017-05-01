Китай опроверг заявления о том, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, передавший прессе секретные документы спецслужб, мог шпионить в пользу Пекина.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, отвечая на брифинге на вопрос об этих подозрениях, заявила: «Я полагаю, что это абсолютно безосновательно».

Ранее в воскресенье, 16 июня, бывший вице-президент США Дик Чейни в интервью Fox News заявил, что Сноуден мог являться китайским шпионом.