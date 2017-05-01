Государственное китайское информационное агентство «Синьхуа» назвало США главными «злодеями». Обвинения в адрес Вашингтона прозвучали после очередных разоблачений бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который рассказал о слежке американских спецслужб за китайскими гражданами.

«Соединенные Штаты, которые долгое время разыгрывали из себя невинную жертву кибер-преступности, на самом деле оказались главными злодеям нашего времени», — сказано в сообщении агентства. «Синьхуа» призвало американские власти рассказать Китаю, а также другим странам, о масштабе и целях своих хакерских атак.

Новые разоблачения Сноудена были опубликованы накануне в китайской прессе.