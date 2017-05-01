Около 666 тысяч человек пострадали физически или материально в результате проливных дождей и наводнений в провинции Чжэцзян на востоке Китая в течение июня.

Экономический ущерб от стихии составил приблизительно 85,5 миллиона долларов. На территории провинции разрушено 335 домов, 22,2 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель затоплено. Из пострадавших районов эвакуировано 5674 человек.

В период с 7 по 28 июня среднесуточный уровень осадков в Чжэцзяне составил 185 миллиметров, рекорд был зафиксирован на уровне 303 миллиметров.