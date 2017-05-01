В Китае к смертной казни приговорили бывшего министра железных дорог. Его признали виновным в получении многомиллионных взяток и откатов. Суровый вердикт укладывается в рамки курса нового главы КНР Си Цзиньпина, пообещавшего искоренить коррупцию. Попытка сломать в одночасье многовековую традицию представляется трудновыполнимой: взяточничество было неизменным атрибутом китайского общества на протяжении тысячелетий.

Приговор, вынесенный Лю Чжицзюню, стал итогом одного из самых громких дел в современном Китае. Свой пост министр был вынужден покинуть еще при прежнем председателе КНР Ху Цзиньтао, в феврале 2011 года. Тогда же в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в крупном взяточничестве.