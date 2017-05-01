В результате землетрясения в центральной части Китая погибли не менее 47 человек, 296 человек получили ранения.

По предварительным данным, в общей сложности обрушилось не менее 380 зданий, тысячи сооружений пострадали. На ликвидацию последствий землетрясения направлены более 500 человек.

Землетрясение произошло в провинции Ганьсу утром 22 июля. Магнитуда основного подземного толчка, по оценке китайских сейсмологов, составила 6,6. Геологическая служба США оценила магнитуду в 5,9. Очаг первого землетрясения находился на глубине 20 километров между округами Миньсянь и Чжансянь рядом с городом Динси. За первым толчком последовал второй магнитудой 5,6.

По данным «Синьхуа», серьезно пострадали населенные пункты Мейчуань и Пума.