Власти Китая ввели пятилетний запрет на строительство любых административных зданий.Соответствующую директиву приняли Госсовет страны и Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Помимо административных зданий запрет распространяется и на строительство за государственный счет любых дорогостоящих сооружений, в том числе гостиниц и учебных центров.

Принятая директива призывает все партийные и правительственные органы экономно расходовать бюджетные средства и тратить их только на меры, способствующие развитию экономики и росту благосостояния граждан. Документ запрещает возведение, покупку, реставрацию или расширение административных помещений под видом ремонтных работ или реализации градостроительных планов.