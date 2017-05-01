Власти Китая ввели пятилетний запрет на строительство любых административных зданий.Соответствующую директиву приняли Госсовет страны и Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Помимо административных зданий запрет распространяется и на строительство за государственный счет любых дорогостоящих сооружений, в том числе гостиниц и учебных центров.
Принятая директива призывает все партийные и правительственные органы экономно расходовать бюджетные средства и тратить их только на меры, способствующие развитию экономики и росту благосостояния граждан. Документ запрещает возведение, покупку, реставрацию или расширение административных помещений под видом ремонтных работ или реализации градостроительных планов.
Власти Китая ввели пятилетний запрет на строительство любых административных зданий.Соответствующую директиву приняли Госсовет страны и Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Помимо административных зданий запрет распространяется и на строительство за государственный счет любых дорогостоящих сооружений, в том числе гостиниц и учебных центров.